Chi è Augusta Iannini la moglie di Bruno Vespa: matrimonio, età e figli (Di venerdì 10 marzo 2023) Bruno Vespa è uno dei conduttori televisivi più apprezzati in Italia. Da molti anni è al timone di Porta a Porta, in onda sulla rete ammiraglia Rai. Oltre ad essere un noto conduttore Tv, Vespa è anche un giornalista. Dal 1975 è sposato con Augusta Iannini, donna con un percorso professionale importante, proprio come Bruno. . Chi è Augusta Iannini: età e figli e marito Augusta Iannini è nata a l´Aquila il 20 gennaio del 1950 (sotto il segno zodiacale del capricorno). Attualmente ha 73 anni. Nel 1975 è convolata a nozze con Bruno Vespa, dalla loro relazione sono venuti alla luce due figli: Federico Vespa e Alessandro ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 marzo 2023)è uno dei conduttori televisivi più apprezzati in Italia. Da molti anni è al timone di Porta a Porta, in onda sulla rete ammiraglia Rai. Oltre ad essere un noto conduttore Tv,è anche un giornalista. Dal 1975 è sposato con, donna con un percorso professionale importante, proprio come. . Chi è: età ee maritoè nata a l´Aquila il 20 gennaio del 1950 (sotto il segno zodiacale del capricorno). Attualmente ha 73 anni. Nel 1975 è convolata a nozze con, dalla loro relazione sono venuti alla luce due: Federicoe Alessandro ...

