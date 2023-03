Chi è Alessandro Beduschi l’assessore all’Agricoltura della nuova Giunta della Regione Lombardia (Di venerdì 10 marzo 2023) . Attilio Fontana, presentata oggi dal governatore a Palazzo Lombardia. Marco Alparone di Fdi, a cui è assegnata anche la delega al Bilancio, è il vice presidente della Regione. Chi è Alessandro Beduschi il nuovo assessore all’Agricoltura della nuova Giunta della Regione Lombardia Nato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) . Attilio Fontana, presentata oggi dal governatore a Palazzo. Marco Alparone di Fdi, a cui è assegnata anche la delega al Bilancio, è il vice presidente. Chi èil nuovo assessoreNato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Alessandro #Zan: “Le donne sono vittime di Giorgia #Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatic… - Sergio83452209 : @Caul74 @GiovaQuez - marketingpmi : @bikediablo @PLRomaCapitale @romatoday Al netto dell'inciviltà di chi ha parcheggiato cosi abbiate pazienza ma ques… - robertis_emilia : RT @fedram67: “E allora perché, se rivado a quella mattina di marzo e a tante altre non troppo diverse, la città mi abbaglia in un modo cos… - Ernesto83253570 : Chi come me ha un piccolo problema di udito non riesce a capire niente. Comunque questo modo di parlare irrita tutt… -