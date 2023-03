Che vista, a Boa Vista! (Di venerdì 10 marzo 2023) Boa vista è un’isola dell’arcipelago di Capo Verde che presenta una varietà di scenari che pochi posti al mondo possono vantare. Tra dune di sabbia, distese desertiche e oasi mozzafiato si nasconde la ricchezza culturale e storica africana e di tutti quei popoli che nei secoli hanno toccato questa terra. Senza dubbio una delle migliori scelte che si possono fare per visitare questa splendida isola e lasciarsi trasportare dalla sua magia è il Bravo Praia de Chaves, nuova stella della linea Bravo Premium: 5 stelle sul mare e trattamento all inclusive. Circondato da un paesaggio davvero unico, il Bravo Premium Praia de Chaves è situato direttamente sulla spiaggia e offre una vista impareggiabile sull’Oceano Atlantico. Si trova proprio sul lungomare, immerso in 15.000 m2 di giardini, sulla bellissima spiaggia di Praia da Chaves, a soli 3 km dall’aeroporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Boaè un’isola dell’arcipelago di Capo Verde che presenta una varietà di scenari che pochi posti al mondo possono vantare. Tra dune di sabbia, distese desertiche e oasi mozzafiato si nasconde la ricchezza culturale e storica africana e di tutti quei popoli che nei secoli hanno toccato questa terra. Senza dubbio una delle migliori scelte che si possono fare per visitare questa splendida isola e lasciarsi trasportare dalla sua magia è il Bravo Praia de Chaves, nuova stella della linea Bravo Premium: 5 stelle sul mare e trattamento all inclusive. Circondato da un paesaggio davvero unico, il Bravo Premium Praia de Chaves è situato direttamente sulla spiaggia e offre unaimpareggiabile sull’Oceano Atlantico. Si trova proprio sul lungomare, immerso in 15.000 m2 di giardini, sulla bellissima spiaggia di Praia da Chaves, a soli 3 km dall’aeroporto ...

