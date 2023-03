Che succede se salta la Silicon Valley Bank? Un colpo al venture capital (Di venerdì 10 marzo 2023) Panico nel mondo della tecnologia e nei mercati globali in generale. Mentre la Silvergate Bank della California annuncia la chiusura, Silicon Valley Bank ha registrato uno storico crollo, trascinando con sé tutto il sistema bancario americano e impattando le performance delle Borse europee. L’annuncio della banca americana Silvergate Bank è stato dato dalla holding Silvergate capital Corporation. La banca è in liquidazione ordinaria con un piano di chiusura che include il rimborso completo di tutti i depositi. Ma la chiusura ha fatto cadere in Borsa i titoli della Silicon Valley Bank a -60% (con oltre 80 miliardi di dollari di perdite), scatenando il terrore fra le startup del settore tecnologico. Secondo il quotidiano Financial ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) Panico nel mondo della tecnologia e nei mercati globali in generale. Mentre la Silvergatedella California annuncia la chiusura,ha registrato uno storico crollo, trascinando con sé tutto il sistema bancario americano e impattando le performance delle Borse europee. L’annuncio della banca americana Silvergateè stato dato dalla holding SilvergateCorporation. La banca è in liquidazione ordinaria con un piano di chiusura che include il rimborso completo di tutti i depositi. Ma la chiusura ha fatto cadere in Borsa i titoli dellaa -60% (con oltre 80 miliardi di dollari di perdite), scatenando il terrore fra le startup del settore tecnologico. Secondo il quotidiano Financial ...

