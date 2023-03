Che Dio Ci Aiuti 7, Ultima Puntata: Il Ritorno Di Suor Angela! (Di venerdì 10 marzo 2023) Che Dio ci Aiuti 7, Ultima Puntata: Azzurra si trova in una situazione molto difficile che riguarda anche Suor Teresa. Suor Angela fa Ritorno e supporta la novizia… Che Dio ci Aiuti arriva al suo ultimo appuntamento di questa settima stagione, che è stata ricca di colpi di scena ed allo stesso tempo ha appassionato milioni di telespettatori. Per l’Ultima Puntata fa il suo breve Ritorno Suor Angela, che si trova nella situazione di dover consolare Azzurra dopo alcune difficoltà. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci Aiuti 7: dove eravamo rimasti? Suor Teresa rimanda sempre il giorno in cui gli assistenti sociali ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 10 marzo 2023) Che Dio ci7,: Azzurra si trova in una situazione molto difficile che riguarda ancheTeresa.Angela fae supporta la novizia… Che Dio ciarriva al suo ultimo appuntamento di questa settima stagione, che è stata ricca di colpi di scena ed allo stesso tempo ha appassionato milioni di telespettatori. Per l’fa il suo breveAngela, che si trova nella situazione di dover consolare Azzurra dopo alcune difficoltà. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci7: dove eravamo rimasti?Teresa rimanda sempre il giorno in cui gli assistenti sociali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : Le 3 parole dei 10 anni di Papa Francesco: #misericordia (il volto di Dio) #fratellanza (il rapporto tra uomini, po… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme perché la #donna, ogni donna, sia rispettata, protetta e valorizzata: commettere violenza nei con… - davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22%). GFVip 20.4%. Sempre flop… - Vincenz40687581 : @AnitaCecolin Sera.mi hanno bannato su tutti i social ,solo per scrivere gay ,sono loro il male,sono loro che all'o… - SteSpadro9 : Dio mio che conversazione tra invertebrati Non riesco a dare ragione a nessuno dei due, spero solo sia fake -