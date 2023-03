Che cosa sappiamo della sparatoria ad Amburgo in un tempio dei Testimoni di Geova (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella serata di ieri otto persone sono state uccise e almeno altre venticinque sono rimaste ferite durante un attacco compiuto con arma da fuoco in un tempio dei Testimoni di Geova ad Amburgo, nel nord della Germania. Le ricostruzioni della polizia spiegano che l'esplosione dei colpi è avvenuta attorno alle 21: già un quarto d'ora dopo, una pattuglia che si trovava casualmente nei paraggi è riuscita ad entrare nell'edificio che si trova nel quartiere residenziale di Gross Borstel, in Deelböge Strasse. Al momento del loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il corpo senza vita di sei persone e hanno quindi sentito esplodere un colpo di pistola dal piano superiore: salendo, hanno trovato un settimo cadavere, presumibilmente quello dell'autore dell'attacco che si sarebbe quindi tolto la ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella serata di ieri otto persone sono state uccise e almeno altre venticinque sono rimaste ferite durante un attacco compiuto con arma da fuoco in undeidiad, nel nordGermania. Le ricostruzionipolizia spiegano che l'esplosione dei colpi è avvenuta attorno alle 21: già un quarto d'ora dopo, una pattuglia che si trovava casualmente nei paraggi è riuscita ad entrare nell'edificio che si trova nel quartiere residenziale di Gross Borstel, in Deelböge Strasse. Al momento del loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il corpo senza vita di sei persone e hanno quindi sentito esplodere un colpo di pistola dal piano superiore: salendo, hanno trovato un settimo cadavere, presumibilmente quello dell'autore dell'attacco che si sarebbe quindi tolto la ...

