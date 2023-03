Che clima sereno al Tottenham. Richarlison: “Stagione di m….”. E Conte replica: “Ha ragione, la sua stagione è una m….” (Di venerdì 10 marzo 2023) A Londra sponda Tottenham non si respira un clima tranquillo, per niente. L’eliminazione dalla Champions League di mercoledì 8 marzo ha portato un po’ di malessere all’interno dello spogliatoio degli Spurs. Il giocatore che ha fatto la voce grossa di fronte alle telecamere è stato Richarlison, il quale ha parlato delle scelte di Antonio Conte con fare molto critico. Nel post partita il brasiliano ha palesato la propria frustrazione accumulata dall’inizio della stagione: “L’allenatore non mi ha spiegato il motivo per cui non mi ha schierato dal primo minuto”, ha detto il centravanti. “Io sono un professionista, lavoro duro ogni giorno e voglio giocare! Però, sto giocando pochissimi minuti. Scusate il termine, ma questa stagione è una m…. perché gioco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) A Londra spondanon si respira untranquillo, per niente. L’eliminazione dalla Champions League di mercoledì 8 marzo ha portato un po’ di malessere all’interno dello spogliatoio degli Spurs. Il giocatore che ha fatto la voce grossa di fronte alle telecamere è stato, il quale ha parlato delle scelte di Antoniocon fare molto critico. Nel post partita il brasiliano ha palesato la propria frustrazione accumulata dall’inizio della: “L’allenatore non mi ha spiegato il motivo per cui non mi ha schierato dal primo minuto”, ha detto il centravanti. “Io sono un professionista, lavoro duro ogni giorno e voglio giocare! Però, sto giocando pochissimi minuti. Scusate il termine, ma questaè una m…. perché gioco ...

