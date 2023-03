ChatGPT e la rivoluzione dei Social Network

(Di venerdì 10 marzo 2023) Meta, Twitter e Snap: ecco come affrontano laGPT Expansion Economia Digital, di Miriam Preto, pag. 7 I grandinon vogliono restare fuori dalladell’intelligenza artificiale generativa, cioè capace di creare contenuti. Nelle ultime settimane, Meta e Snap hanno fatto annunci ufficiali in questo campo ed è trapelata la notizia che Elon Musk, proprietario di Twitter, sta studiando lo sviluppo di una propria tecnologia. Queste tre aziende si stanno muovendo sulla scia dell’enorme fenomeno virale di, il chatbot in linguaggio naturale sviluppato dalla società statunitense OpenAI, di proprietà di Microsoft. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha rivelato che l’azienda ha creato un team di “alto livello” il cui obiettivo è accelerare l’adozione dell’intelligenza ...

Protagonista delle ultime notizie sulla cybersecurity è, il prototipo di chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning che simula il ...pensano che si tratti di una...... come mi ha risposto anche lo stesso'. 'Lavorare in un ufficio stampa di un'istituzione ... In questo contesto voglio invitare i giovani in sala a considerare lache c'e' stata nel ...... che per molti versi è unaparagonabile a quella intrapresa da queste aziende qualche decennio fa: non a caso esse stanno cercando di "fagocitare"inserendola nei propri sistemi, ...

LFDE: Chat GPT è una rivoluzione Milano Finanza

