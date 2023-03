ChatGPT al servizio del Pentagono? La provocazione dell’Air Force (Di venerdì 10 marzo 2023) La tecnologia di intelligenza artificiale alla base del sistema ChatGPT potrebbe facilitare la gestione della burocrazia al Pentagono, permettendo di aggregare le informazioni più rapidamente ed efficacemente. Questo è il messaggio lanciato dal più alto dirigente tecnologico dell’Us Air Force, Lauren Barrett Knausenberger, deputy chief information officer dell’aeronautica a stelle e strisce, intervenuta sul tema durante un evento di Billington Cybersecurity, come registrato da Defense One. ChatGPT facilita la burocrazia A detta di Knausenberger, la tecnologia IA può essere di grande aiuto nel semplificare la burocrazia della Difesa americana, agevolando l’identificazione dei responsabili oppure automatizzando la raccolta delle informazioni. In altre parole, l’intelligenza artificiale permetterebbe di intervenire sui ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) La tecnologia di intelligenza artificiale alla base del sistemapotrebbe facilitare la gestione della burocrazia al, permettendo di aggregare le informazioni più rapidamente ed efficacemente. Questo è il messaggio lanciato dal più alto dirigente tecnologico dell’Us Air, Lauren Barrett Knausenberger, deputy chief information officer dell’aeronautica a stelle e strisce, intervenuta sul tema durante un evento di Billington Cybersecurity, come registrato da Defense One.facilita la burocrazia A detta di Knausenberger, la tecnologia IA può essere di grande aiuto nel semplificare la burocrazia della Difesa americana, agevolando l’identificazione dei responsabili oppure automatizzando la raccolta delle informazioni. In altre parole, l’intelligenza artificiale permetterebbe di intervenire sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inventuweb : ChatGPT disponibile come parte integrante del servizio Azure OpenAI - ITmanagerSlife : ChatGPT disponibile come parte integrante del servizio Azure OpenAI - ItaliaStartUp_ : ChatGPT disponibile come parte integrante del servizio Azure OpenAI - - ilsoftware : ChatGPT disponibile come parte integrante del servizio Azure OpenAI - maurotedesco68 : RT @nicolarsr: Oltre il 4% dei dipendenti ha inserito dati aziendali sensibili in #Chatgpt , sollevando preoccupazioni sul fatto che la sua… -