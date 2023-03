Champions League | Rafa Silva miglior calciatore della settimana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Milan ce l'ha fatta: dopo 11 anni è di nuovo ai quarti di finale di Champions League ??? #TottenhamMilan - gippu1 : Il #Milan non concludeva un turno a eliminazione diretta di Champions League senza subire gol dal marzo 2007: 0-0/1… - FrancescoOrdine : Per l’ennesima volta, nonostante Mbappe e Messi, il Psg con i soldi del Qatar esce dalla Champions league, stavolta… - strepazzo : @VaneJuice Dopo la vittoria nella finale di champions league con il lecce ci sta un periodo di flessione - _desiidonarini : RT @fcin1908it: Tanti auguri a Samuel Eto'o! Arrivato all'Inter nell'estate 2009, con la maglia nerazzurra ha collezionato 102 presenze seg… -

Dopo il trionfo contro il Lecce, i nerazzurri di Inzaghi sono a caccia di una nuova vittoria per presentarsi al meglio alla sfida di ritorno contro il Porto degli ottavi di. ...La 26esima giornata di Serie A si apre allo stadio Picco, dove lo Spezia sta affrontando l'Inter. I nerazzurri martedì prossimo saranno impegnati nel ritorno degli ottavi dicontro il Porto ( all'andata avevano vinto 1 - 0 ), per questo Inzaghi fa turnover in campionato: schiera Handanovic in porta e D'Ambrosio in difesa, in avanti Lukaku con Lautaro ...La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì tra lo Spezia e l'InterIn vista del ritorno degli ottavi di finale dellacontro il Porto, gara decisa all'andata da una rete di Romelu Lukaku a quattro minuti dal novantesimo, l'Inter anticipa al venerdì la gara, valida per la ventiseiesima giornata del ...

Milan primo tra le italiane per media spettatori allo stadio in Champions League Milan News

La Juve ha registrato il proprio record negativo di tre punti nella fase a gironi di UEFA Champions League, ma è riuscita lo stesso ad acciuffare il terzo posto per la differenza reti, proseguendo la ...