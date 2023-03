Champions League: il ‘calcio’ recupera la sua fetta di leadership in Europa (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 14:44:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il Milan e le sue sette “Orejonas” erano lontane dall’élite europea da 11 anni. L’anno scorso ha giocato i gironi di Champions League per la prima volta dal 2013-14 e questa stagione è arrivato agli ottavi nove anni dopo. E dopo 11 anni di assenza, i ‘rossoneri’ giocheranno i quarti di Champions League dopo aver ‘ucciso’ il Tottenham. “Rimangono solo i migliori in Europa e ogni round diventa più difficile, ma sono sicuro che tutte le esperienze europee, soprattutto quelli negativi, ci aiuteranno ad alzare il livello e ad affrontare le stanze con fiducia e fiducia“, ha affermato Stefano Pioli. Il Milan ha rotto un muro contro il quale le squadre di ‘calcio’ ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 14:44:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il Milan e le sue sette “Orejonas” erano lontane dall’élite europea da 11 anni. L’anno scorso ha giocato i gironi diper la prima volta dal 2013-14 e questa stagione è arrivato agli ottavi nove anni dopo. E dopo 11 anni di assenza, i ‘rossoneri’ giocheranno i quarti didopo aver ‘ucciso’ il Tottenham. “Rimangono solo i migliori ine ogni round diventa più difficile, ma sono sicuro che tutte le esperienze europee, soprattutto quelli negativi, ci aiuteranno ad alzare il livello e ad affrontare le stanze con fiducia e fiducia“, ha affermato Stefano Pioli. Il Milan ha rotto un muro contro il quale le squadre di...

Milan, l'esito degli esami di Messias: le sue condizioni L'esterno brasiliano ex Crotone era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare nel corso della gara di ritorno di Champions League contro il ... Serie A: Spezia - Inter LIVE Guai a pensare alla sfida di Champions League con il Porto, prima c'è lo Spezia. È questo il messaggio che il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha voluto mandare ai suoi giocatori prima della trasferta in Liguria, dove i ... Calcio: Milan; Messias, lesione del bicipite femorale destro Questo l'esito dell'esame strumentale a cui è stato sottoposto in mattinata Junior Messias, infortunatosi durante la trasferta di Londra, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro ... L'esterno brasiliano ex Crotone era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare nel corso della gara di ritorno dicontro il ...Guai a pensare alla sfida dicon il Porto, prima c'è lo Spezia. È questo il messaggio che il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha voluto mandare ai suoi giocatori prima della trasferta in Liguria, dove i ...Questo l'esito dell'esame strumentale a cui è stato sottoposto in mattinata Junior Messias, infortunatosi durante la trasferta di Londra, nel ritorno dei quarti di finale dicontro ... Del Genio anticipa: 'Ecco la prossima finale di Champions League' AreaNapoli.it Divieto trasferta tifosi Eintracht, Piantedosi non rivendica la paternità del provvedimento (Corsport) Bufera in germania "Ingerenza grave dello stato italiano". Annullato il pranzo Uefa con gli azzurri Vedi anche Champions League Champions, Eintracht-Napoli 0-2: Osimhen e Di Lorenzo ipotecano… Leggi ... Serie A: Spezia-Inter LIVE Guai a pensare alla sfida di Champions League con il Porto, prima c'è lo Spezia. È questo il messaggio che il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha voluto mandare ai suoi giocatori prima della ... Bufera in germania "Ingerenza grave dello stato italiano". Annullato il pranzo Uefa con gli azzurri Vedi anche Champions League Champions, Eintracht-Napoli 0-2: Osimhen e Di Lorenzo ipotecano… Leggi ...Guai a pensare alla sfida di Champions League con il Porto, prima c'è lo Spezia. È questo il messaggio che il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha voluto mandare ai suoi giocatori prima della ...