C'è un video di Frontex che zittisce la sinistra: il barcone naufragato a Cutro non risultava in pericolo (Di venerdì 10 marzo 2023) La sera di sabato 25 febbraio l'aereo Eagle 1 di Frontex non si limitò ad inviare la segnalazione di un'imbarcazione che viaggiava in buono stato di galleggiabilità nello Ionio: fu girato anche un video dal quale non sono emersi elementi che potessero far ritenere che ci fosse una situazione di pericolo. Le segnalazioni dell'aereo Eagle 1: cosa mostra il video di Frontex Il video, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate, dura diversi minuti, con l'aereo di Frontex che compie più sorvoli. Si vede il barcone che naviga senza alcuna criticità e non si nota alcuna presenza di migranti a bordo. Elementi che sono stati condivisi con tutti i soggetti coinvolti e che, in quel momento, non davano evidenze di un'imbarcazione carica di migranti o di ...

