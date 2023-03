"C'è posta per te", Gerry Scotti e Marco Mengoni da Maria De Filippi per l'ultima puntata (Di venerdì 10 marzo 2023) Fotogallery - 'C'è posta per te', Gerry Scotti e Marco Mengoni in studio SU CANALE 5 Fotogallery - 'Verissimo', ecco gli ospiti dei due nuovi appuntamenti di sabato e domenica AVEVA 89 ANNI ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) Fotogallery - 'C'èper te',in studio SU CANALE 5 Fotogallery - 'Verissimo', ecco gli ospiti dei due nuovi appuntamenti di sabato e domenica AVEVA 89 ANNI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : ' COLLANA HANDEMADE ' creati da @Stefanialove_of Edizione limitata Euro 15€ longuette Euro 19€ girocollo compre… - TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - pieceofyou : L'anno prossimo chi mi manda la posta per incontrare Marco? Grazie ???? - _saymyname_7 : RT @moonlightfeIix: ora mi aword, qui abbiamo bisogno di un incontro a c'è posta per te #oriele -