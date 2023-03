CdS – Chiquinho e il rivoluzionario Benfica di Schmidt

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 20:47:23 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Prestigio e soldi: quasi settanta milioni, compresi i bonus. Ilè nei quarti di Champions. E’ la grande sorpresa del torneo. In Europa non ha mai perso: sei vittorie e due pareggi. Ha chiuso il girone H al primo posto, davanti al Paris Saint Germain. E ha fatto retrocedere la Juve in Europa League. Ilè un capolavoro a livello di gestione finanziaria e risultati sportivi. Si nutre delle idee del presidente Rui Costa, ex stella della Fiorentina e del Milan, e di una allenatore tedesco, Roger Schimdt, 55 anni, che lavora sul 4-4-1-1 e ha un contratto che scade nel 2024. Schimdt ha guidato in passato il Salisburgo, il Bayer Leverkusen e il Psv Eindhoven. E’ arrivato a Lisbona nella scorsa estate e ha costruito una squadra che ...