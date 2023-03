Castellammare: lancia droga dalla finestra, 20enne in manette (Di venerdì 10 marzo 2023) Castellammare: lancia cocaina dalla finestra ma trova i carabinieri a raccoglierla. 20enne in manette per droga Castellammare: lancia cocaina dalla finestra, 20enne finito in carcere. I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne del posto già sottoposto ai domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 37 dosi di cocaina, 15 grammi di hashish e 120 euro ritenuti provento illecito. Ha provato a lanciare una parte dello stupefacente dalla finestra ma a ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)cocainama trova i carabinieri a raccoglierla.inpercocainafinito in carcere. I carabinieri della sezione operativa didi Stabia hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio undel posto già sottoposto ai domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 37 dosi di cocaina, 15 grammi di hashish e 120 euro ritenuti provento illecito. Ha provato are una parte dello stupefacentema a ...

