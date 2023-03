Cassano: “Leao? Se va via guadagnerà di più ma giocherà poco” (Di venerdì 10 marzo 2023) Antonio Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni su Rafael Leao: ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 marzo 2023) Antonio, ex calciatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni su Rafael: ecco cosa ha detto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Cassano: “#Leao? Se va via guadagnerà di più ma giocherà poco” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanWorldForum : Ancora Cassano contro Leao Le dichiarazioni -) - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Cassano su Leao: 'Non ha la stoffa del campione. Dovrebbe giocare largo a sinistra' - MilanWorldForum : Ancora Cassano contro Leao Le dichiarazioni -) - sportli26181512 : Cassano su Leao: 'Non ha la stoffa del campione. Dovrebbe giocare largo a sinistra': Antonio Cassano ha parlato all… -