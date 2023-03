Caso Portanova | ' Soffro per ciò che leggo | non ho stuprato nessuno Ho le prove'

(Di venerdì 10 marzo 2023) " Il mio e il nostro silenzio è durato troppo . Ogni giorni mi chiedo perché e successo tutto questo.per quello chee sento e per tutte le persone che sono state travolte da questa vicenda". Così, in conferenza stampa, il calciatore del Genoa Manolo, figlio dell'ex calciatore Daniele, condannato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Grifoman1 : RT @ilsecoloxix: #Genova Caso #Portanova, il giocatore rompe il silenzio: “No ai giudizi mediatici, ora le prove e la mia verità” https://t… - pallonatefaccia : Portanova è stato condannato il 6 dicembre. Qualche giorno prima, il suo caso era stato ricostruito qui, con le inf… - ilsecoloxix : #Genova Caso #Portanova, il giocatore rompe il silenzio: “No ai giudizi mediatici, ora le prove e la mia verità” - Telenord : Caso #Portanova, il calciatore del #Genoa convoca una conferenza stampa al Tower Airport Hotel - ILOVEPACALCIO : Caso Portanova: il calciatore convoca una conferenza stampa a Genova - Ilovepalermocalcio -

Lo ha detto Daniele, ex calciatore di Genoa, Napoli, Bologna e Siena e padre di Manolo, calciatore del Genoa, condannato per violenza sessuale di gruppo a sei anni. "Siamo qui solo per ...All'appuntamento sarà presente anche l'avvocato di, Gabriele ...Manolo, giocatore del Genoa, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram dopo la condanna per stupro Manolo, giocatore del Genoa, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram dopo che sono state pubblicate parti delle motivazioni della condanna di 6 anni per stupro. PAROLE - "Ho superato ...

Caso Portanova, il calciatore convoca una conferenza stampa per domani a Genova Il Secolo XIX

Dopo aver rotto il suo silenzio qualche giorno fa ( leggi QUI le sue parole ), Manolo Portanova interverrà in conferenza stampa dopo la condanna di sei anni di reclusione in primo grado con il rito ab ...Lo ha detto Daniele Portanova, ex calciatore di Genoa, Napoli, Bologna e Siena e padre di Manolo, calciatore del Genoa, condannato per violenza sessuale di gruppo a sei anni. «Siamo qui solo per ...