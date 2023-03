Caso Beccalli | l' appello ribalta la sentenza e rimedia all' errore Killer condannato

(Di venerdì 10 marzo 2023) Diciotto anni e 8 mesi per Pasini, accusato di avere ucciso la 39enne a Crema nel 2020. In primo grado era stato assolto per "mancanza di prove". A pesare il clamorosodi un veterinario che scambiò i poveri resti della vittima per un cane, portato in discarica e distrutto

BRESCIA - Ribaltata la sentenza di primo grado: Alessandro Pasini condannato a 18 anni e 8 mesi per omicidio volontario. Così si è pronunciata la Corte d'Assise d'Appello di Brescia. Il 48enne era ...CREMA - È attesa per domani la sentenza della Corte d’Assise d’Appello nei confronti di Alessandro Pasini, 48 anni, assolto in primo grado (rito abbreviato) dall’accusa di omicidio volontario, di aver ...