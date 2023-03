Caserta | rapine alle poste armati di pistola | 2 arresti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCampania : LE RAPINE DI CASERTA - I video dei carabinieri sui fermi di due persone a Caserta #IoSeguoTgr - Vdruz : Squadra Mobile e Carabinieri di Caserta arrestano gli autori di numerose rapine ad uffici postali nel casertano… - mattinodinapoli : Rapine alle Poste, arrestati i due capi della banda - cronachecampane : Rapine negli uffici postali in provincia di Caserta: presi due della banda -

...investigativa poi portava ad accertare la responsabilità dei predetti rapinatori in due tentatea mano armata ad uffici postali verificatesi rispettivamente in data 23 gennaio u.s. a...Due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito di indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere () su casi diad uffici postali. Il fermo è stato eseguito all'alba dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, coordinati dalla Procura sammaritana. Sono un 45enne originario della ...Per i carabinieri sono loro i vertici della gang di rapinatori che misero a segno dueil 23 e 25 gennaio a- in via Ferrarecce e in via Fabricat (rione Puccianiello) - e il 7 febbraio a Villa Literno : due persone, questa mattina all'alba, sono finite in manette per ...

Rapine alle Poste, arrestati i due capi della banda ilmattino.it

Rapine negli uffici postali di Caserta e Villa Literno: le immagini degli assalti e gli arrestati, un 45enne un 22enne incensurato ...10:27:37 Nella prima mattinata di oggi 10 marzo, la Polizia di Stato della Questura di Caserta – Squadra Mobile e la Compagnia Carabinieri di Caserta, hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di ...