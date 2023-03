Caseificio dopo rapina | “Non indossate la mascherina”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon posso entrare con la. Ha destato sorpresa e stupore la scelta della rivendita “La Tramontina”,situato su via Nizza di chiedere ai propri clienti di entrare all’interno del negozio togliendo la, diversamente da quanto le persone sono state abituate a fare durante il periodo del covid. Fermo restando che non c’è nessun obbligo di indossarla, fatta salva la precauzione di utilizzarla nei casi di affollamento, l’addetta alle vendite oggi ha voluto spiegare le sue motivazioni. Si tratta infatti di una provocazione, nata anche come forma di difesal’ultimo episodio che ha colpito il punto vendita. Venerdì 24 febbraio, alle 18:30, in un orario in cui sono tanti clienti che entrano per gli acquisti relativi alla cena, untore armato di ...