Casa Xiaomi | inaugurato il nuovo Concept Showroom a Milano

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 marzo 2023)inaugura il proprionel quartiere milanese Cinque Vie, in cui far vivere nuove esperienze legate allaSmart Life– Aperte ufficialmente ieri le porte della nuova, un luogo premium di circa 230mq situato in Piazza Pio XI 5, nello storico quartiere milanese delle Cinque Vie, completamente dedicato al connubio tra design e innovazione tecnologica. Il progetto diè stato avviato nel 2021 con l’idea di creare uno spazio dedicato all’integrazione di tutto l’ecosistemae mostrare i vantaggi della tecnologiaSmart Life in uno spazio premium per dare ai fan e consumatori servizi sempre più vicini ai loro bisogni. Per questa edizione lo ...