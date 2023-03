Carolyn Smith | ' Il tumore è tornato per la terza volta | quando ho tagliato i capelli mi sono commossa'

(Di venerdì 10 marzo 2023)ha raccontato che ilper la. L'ex ballerina si è confidata nella trasmissione di Bruno Vespa ' Cinque Minuti ', dove ha parlato di come sta affrontando per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KatyGrunge : come si fa a chiedere ad una persona che lotta contro un tumore ' ti sei affezionata all'intruso?' io veramente non… - francesca30020 : RT @TommasoRanisi: Un augurio a Carolyn Smith. La sua capacità di affrontare una situazione difficile deve essere d’esempio. Ancora una vol… - francesca30020 : RT @GiorgioByG: In #cinqueminuti è riuscito a chiedere a Carolyn Smith se si è affezionata al cancro! Perché diamo spazio a coglioni simili… - wedeficienteh : Mi si stringe il cuore per carolyn smith - nicolaPalumbo00 : RT @ilmessaggeroit: Carolyn Smith, il tumore è tornato per la terza volta: «Ho tagliato i capelli, stavolta è più complicata» -

ha raccontato che il tumore è tornato per la terza volta. L'ex ballerina si è confidata nella trasmissione di Bruno Vespa ' Cinque Minuti ', dove ha parlato di come sta affrontando per ...... SOUTH WORKING PER RILNACIARE L'ITALIA: Due aziende su tre sono disposte ad aprire un Hub di lavoro al Sud: un'opportunità con dei risvolti importanti a livello occupazionale e sociale;...Tra le storie più interessanti anche quella di, dance coach e personaggio televisivo, che con la sua Sensual Dance Fit, it, progetto al femminile per aiutare le donne a riacquistare ...

Carolyn Smith, il tumore è tornato per la terza volta: «Ho tagliato i capelli, stavolta è più complicato» ilmessaggero.it

Carolyn Smith ha raccontato che il tumore è tornato per la terza volta. L'ex ballerina si è confidata nella trasmissione di Bruno Vespa "Cinque Minuti", dove ha parlato di come sta affrontando per la ...«Il cancro è tornato, per la terza volta. Ho tagliato i capelli perché il nuovo farmaco per la chemio, mi dicono i medici, sarà molto tossico». Così ...