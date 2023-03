Carolina Crescentini saluta Mare Fuori – Video (Di venerdì 10 marzo 2023) Carolina Crescentini - Mare Fuori 3 Per Carolina Crescentini è arrivato il momento dell’addio. Con la puntata della fiction Mare Fuori andata in onda su Rai2 lo scorso mercoledì, l’attrice romana si è infatti congedata dal personaggio di Paola Vinci, la direttrice dell’IPM fulcro centrale della serie. Nel sesto episodio della terza stagione, al culmine di un vero e proprio colpo di testa in cui ha messo in pericolo Futura, la figlia di Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), la psicologicamente fragile Viola Torri (Serena De Ferraris) ha messo fine alla sua vita gettandosi da un alto cornicione. A quel punto, l’’ispettrice inviata dal Ministero di Grazia e Giustizia Sofia Durante (Lucrezia Guidone), infiltratasi fino a quel momento sotto le ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 marzo 2023)3 Perè arrivato il momento dell’addio. Con la puntata della fictionandata in onda su Rai2 lo scorso mercoledì, l’attrice romana si è infatti congedata dal personaggio di Paola Vinci, la direttrice dell’IPM fulcro centrale della serie. Nel sesto episodio della terza stagione, al culmine di un vero e proprio colpo di testa in cui ha messo in pericolo Futura, la figlia di Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), la psicologicamente fragile Viola Torri (Serena De Ferraris) ha messo fine alla sua vita gettandosi da un alto cornicione. A quel punto, l’’ispettrice inviata dal Ministero di Grazia e Giustizia Sofia Durante (Lucrezia Guidone), infiltratasi fino a quel momento sotto le ...

