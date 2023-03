Carolina Crescentini dice addio a Mare Fuori: “Mi mancherete” (Di venerdì 10 marzo 2023) Carolina Crescentini dice addio a Mare Fuori, la fortunata serie Rai che ha conquistato in particolare i più giovani. L’attrice, al termine delle riprese nei panni della direttrice dell’Istituto Penale Minorile, Paola Vinci, ha salutato colleghi e pubblico postando poi un video del momento sui social. La serie andrà avanti, con una quarta stagione, ma Crescentini non ci sarà. Un duro colpo per i tanti fan, che hanno protestato all’idea di non vedere più la direttrice alle prese con i giovani detenuti del carcere minorile napoletano. “Non mi è piaciuta la sua uscita – scrive una spettatrice – un pilastro della storia, che va via così. Rimediate per favore”. C’è anche chi arriva a incitare i ragazzi del carcere minorile a rendere impossibile la vita della nuova ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023), la fortunata serie Rai che ha conquistato in particolare i più giovani. L’attrice, al termine delle riprese nei panni della direttrice dell’Istituto Penale Minorile, Paola Vinci, ha salutato colleghi e pubblico postando poi un video del momento sui social. La serie andrà avanti, con una quarta stagione, manon ci sarà. Un duro colpo per i tanti fan, che hanno protestato all’idea di non vedere più la direttrice alle prese con i giovani detenuti del carcere minorile napoletano. “Non mi è piaciuta la sua uscita – scrive una spettatrice – un pilastro della storia, che va via così. Rimediate per favore”. C’è anche chi arriva a incitare i ragazzi del carcere minorile a rendere impossibile la vita della nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : - Che belva si sente? - Beh una cagna, per forza di cose CAROLINA CRESCENTINI SEI UNA DI NOI - BITCHYFit : Mare Fuori, Carolina Crescentini lascia la serie e Matteo Paolillo pubblica il video di Origami All’Alba - 95_addicted : RT @davidemaggio: Carolina Crescentini saluta #MareFuori - davidemaggio : Carolina Crescentini saluta #MareFuori - pollettaa_ : RT @darveyfeels_: comunque per me abbastanza assurdo che questo Paese ora riconosca Carolina Crescentini solo per il ruolo della direttrice… -