Caro Porro, il patto segreto con Hitler: cosa non dice la Rai di Stalin (Di venerdì 10 marzo 2023) Caro Porro, sul caso della Rai che coccola Stalin, se può interessare te e i lettori della zuppa ho scritto una recensione di questo libro che riporto qui sotto. Un Caro saluto e buon lavoro. Il patto. Stalin, Hitler e la storia di un’alleanza mortale 1939-41 di Claudia Weber, Edizioni Einaudi, pagg. 264. € 28,00. «… i nostri rapporti sono abbastanza buoni. Hanno urgente bisogno di ordinazioni consistenti per l’industria per poter pagare le riparazioni di guerra. . Con i tedeschi le cose dovrebbero procedere bene». Stalin, 1929 in una conversazione con Georgij Cicerin, commissario del popolo per gli affari esteri dell’U. «Con i tedeschi saremmo stati invincibili». Stalin, raccontato dalla figlia Svetlana Allilujeva ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 marzo 2023), sul caso della Rai che coccola, se può interessare te e i lettori della zuppa ho scritto una recensione di questo libro che riporto qui sotto. Unsaluto e buon lavoro. Ile la storia di un’alleanza mortale 1939-41 di Claudia Weber, Edizioni Einaudi, pagg. 264. € 28,00. «… i nostri rapporti sono abbastanza buoni. Hanno urgente bisogno di ordinazioni consistenti per l’industria per poter pagare le riparazioni di guerra. . Con i tedeschi le cose dovrebbero procedere bene»., 1929 in una conversazione con Georgij Cicerin, commissario del popolo per gli affari esteri dell’U. «Con i tedeschi saremmo stati invincibili»., raccontato dalla figlia Svetlana Allilujeva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Un commensale si sfoga: 'Tutti a accusare il #governo per la #strage di #migranti a #Crotone . Ma a nessuno viene i… - antonioolivato1 : @NicolaPorro Caro Porro, potrei anche crederti, ma come si fa con giornalisti che sono sempre schierati da una part… - Andrew_MI_ : @NicolaPorro Caro Porro non dovresti scandalizzarti… al contrario dovresti gioire… sono proprio questi i regali da… - maximchd : RT @NicolaPorro: ?? Non è un caso isolato per la #Rai si #Stalin: dopo il dittatore definito #controverso, state a sentire cosa mi segnala q… - ChiefaVincenza : RT @NicolaPorro: ?? Guardate cosa ha scovato questo nostro commensale: #Ue prepara due #tasse #green ?? -

Fumo all'aperto, colpo di scena. Schillaci: 'Bozza mai vista' - Redazione Per approfondire Caro Porro, è assurdo: fumo libero solo se sei in carcere Divieto di fumo all'aperto, che autogol per il centrodestra Torna il regime politico - sanitario: che idiozia vietare il ... Caro Porro, è vergognoso: la Rai ci ricasca e coccola Stalin - La Posta Caro Porro, ti scrivo per integrare la notizia che ci hai dato sulla Zuppa di ieri a proposito di Stalin . Domenica sera 5 marzo ho visto e ascoltato la puntata di ' Passato e Presente ' in onda su ... Caro Porro, beccati: l'Ue vuole imporci due nuove tasse ecologiche - La Posta Caro Porro, leggo con interesse sulla stampa italiana le ultime interessanti esternazioni di alcuni Commissari Europei (non il suo grande amico Timmermans , ma l'austriaco Johannes Hahn , Commissario ... Per approfondire, è assurdo: fumo libero solo se sei in carcere Divieto di fumo all'aperto, che autogol per il centrodestra Torna il regime politico - sanitario: che idiozia vietare il ..., ti scrivo per integrare la notizia che ci hai dato sulla Zuppa di ieri a proposito di Stalin . Domenica sera 5 marzo ho visto e ascoltato la puntata di ' Passato e Presente ' in onda su ..., leggo con interesse sulla stampa italiana le ultime interessanti esternazioni di alcuni Commissari Europei (non il suo grande amico Timmermans , ma l'austriaco Johannes Hahn , Commissario ... Caro Porro, è vergognoso: la Rai ci ricasca e coccola Stalin Nicola Porro