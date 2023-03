Carmen Russo spiega la sua assenza al GF Vip (VIDEO) (Di venerdì 10 marzo 2023) Carmen Russo ha registrato un VIDEO all'interno del quale ha spiegato il motivo della sua assenza al GF Vip L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 marzo 2023)ha registrato unall'interno del quale hato il motivo della suaal GF Vip L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xbrsmile : RT @itisnicoleeee: Voi capite che per colpa di Piersy anche Carmen Russo è disoccupata? - itisnicoleeee : Voi capite che per colpa di Piersy anche Carmen Russo è disoccupata? - Luca91126252 : E anche Carmen Russo fatta fuori, questa edizione un fallimento totale sotto ogni punto di vista #GFvip - carlo234556 : RT @robymallo: Carmen Russo spiega perché non fa più i balletti del #GFVIP Night - robymallo : Carmen Russo spiega perché non fa più i balletti del #GFVIP Night -