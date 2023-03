Carcere: condannati 5 agenti penitenziari di San Gimignano. L’accusa: torture, falso e minaccia. Uno ha gridato: “Vergogna!” (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono stati condannati dal tribunale di Siena cinque agenti penitenziari del Carcere di San Gimignano, con pene da 5 anni e 10 mesi fino a 6 anni e 6 mesi per torture, falso e minaccia aggravata. Per l'accusa sarebbero responsabili del pestaggio di un detenuto tunisino nell'ottobre 2018 in un trasferimento di cella L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono statidal tribunale di Siena cinquedeldi San, con pene da 5 anni e 10 mesi fino a 6 anni e 6 mesi peraggravata. Per l'accusa sarebbero responsabili del pestaggio di un detenuto tunisino nell'ottobre 2018 in un trasferimento di cella L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Cinque agenti del carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, sono stati condannati per torture compiute nei c… - luclook : RT @OssRepressione: Condannati i cinque agenti di Polizia Penitenziaria in servisio al carcere di San Gemignano, con pene da 5 anni e 10 me… - 93427ad0e1494f6 : RT @OssRepressione: Condannati i cinque agenti di Polizia Penitenziaria in servisio al carcere di San Gemignano, con pene da 5 anni e 10 me… - infoitinterno : Torture nel carcere di San Gimignano, altri 5 agenti condannati per il pestaggio di un detenuto: “Gli hanno abbassa… - infoitinterno : Violeze in carcere a San Gimignano, il sindacato: 'Detenuti mai condannati per aggressione' -