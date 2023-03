Carburanti, oggi prezzi benzina e gasolio in rialzo (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Al quarto ribasso consecutivo delle quotazioni internazionali del gasolio, oggi si registra un movimento anche sui listini dei prezzi consigliati. Ancora un lieve ritocco al rialzo, invece, per le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, mentre scendono metano e Gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,863 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Al quarto ribasso consecutivo delle quotazioni internazionali delsi registra un movimento anche sui listini deiconsigliati. Ancora un lieve ritocco al, invece, per le medie nazionali deipraticati alla pompa di, mentre scendono metano e Gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati del. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,863 ...

