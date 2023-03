Carburanti | Brachetti Peretti IP | ' su accise panico immotivato | ora prezzi tornati giù'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - “Credo che sulla vicenda che ha portato al dlci sia stato un grande malinteso, il reinserimento dell'accisa ha portato a unmomentaneo, a una bolla che dopo qualche settimana è esplosa: oggi inon solo sono scesi, ma sono più bassi rispetto a un anno fa". Lo sottolinea all'Adnkronos Ugo, presidente di IP, aggiungendo che "con la scelta del decreto si sono creati malumori, dando l'impressione che ci fosse una malafede di compagnie e gestori". "Noi ovviamente cerchiamo sempre di dare ai clienti il miglior servizio possibile e siamo stati attenti a verificare che non ci fossero picchi in salita, ma in questo caso - ricorda - come sempre è il mercato globale dei prodotti petroliferi a decidere gli andamenti dei ...