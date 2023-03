Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Terzobinarioit : Circonvallazione Salaria: Roma Capitale, Polizia e Carabinieri sgomberano gli insediamenti abusivi… - Benitocesso666 : @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @twitorino Daje @CasaPoundItalia @CPIFirenze @CasaPoundNapoli… -

Un poliambulatorio è stato sgomberato daie dalla Polizia locale a Seregno (Monza), perché confiscato alla mafia a seguito della maxi indagine 'Infinito', l'operazione deidel Nucleo Investigativo di Monza contro la 'ndrangheta lombarda. Insieme al personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla ...Sono iniziate venerdì mattina, coordinate da parte del II gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale, con l'ausilio del personale del Commissariato di P. S. 'Vescovio' e della Stazione C. C. 'V.le ...Le operazioni, dirette dalla Questura , hanno visto coinvolto personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale . Il prefetto Raffaele ...

Carabinieri sgomberano ambulatorio della 'ndrangheta in Brianza Euronews Italiano

Un poliambulatorio è stato sgomberato dai carabinieri e dalla Polizia locale a Seregno (Monza), perché confiscato alla mafia a seguito della maxi indagine 'Infinito', l'operazione dei carabinieri del ...Sono iniziate venerdì mattina, coordinate da parte del II gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale, con l’ausilio del personale del Commissariato di P.S. “Vescovio” e della Stazione C.C. “V.le Li ...