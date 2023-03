Capello: «Anni all’Inter indimenticabili, resteranno nella mia mente» (Di venerdì 10 marzo 2023) Alessandro Capello, attaccante della Carrarese, ha parlato della sua esperienza all’Inter nelle giovanili. Il classe 1995 si è raccontato ai microfoni di Tutto C INDIMENTICABILE ? L’ex Primavera Inter Alessandro Capello, oggi alla Carrarese, ricorda gli Anni in nerazzurro: «Esperienza all’Inter? Il periodo vissuto in nerazzurro è stata e resterà per me un’esperienza indimenticabile. Trovarsi di fronte a campioni di quel calibro è un qualcosa che non accade spesso, quindi il trascorso all’Inter resterà per sempre nella mia mente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Alessandro, attaccante della Carrarese, ha parlato della sua esperienzanelle giovanili. Il classe 1995 si è raccontato ai microfoni di Tutto C INDIMENTICABILE ? L’ex Primavera Inter Alessandro, oggi alla Carrarese, ricorda gliin nerazzurro: «Esperienza? Il periodo vissuto in nerazzurro è stata e resterà per me un’esperienza indimenticabile. Trovarsi di fronte a campioni di quel calibro è un qualcosa che non accade spesso, quindi il trascorsoresterà per sempremia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integral, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

