Capcom Spotlight | Gameplay e dettagli sui giochi in uscita

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ildi oggi ha permesso agli spettatori di dare uno sguardo alle novità in arrivo nel mondo di! Il broadcast digitale ha svelato nuovi aggiornamenti sui titoli futuri, tra cui un’emozionante demo di Resident Evil™ 4 inoggi, le ultime previsioni sui dinosauri per il lancio di Exoprimal™ il 14 luglio e il suo Open Beta Test in arrivo la prossima settimana, oltre all’annuncio della data d’del revival di Ghost Trick™: Phantom Detective, in arrivo il 30 giugno. L’eventoha anche confermato che l’espansione Monster Hunter™ Rise: Sunbreak spiegherà le sue ali sui sistemi Xbox Series XS e PlayStation™ il 28 aprile, sono state inoltre condivise nuove funzionalità di Mega Man™ Battle Network Legacy Collection, è stato ...

...action game survival horror diin arrivo il prossimo 24 marzo. La demo è disponibile da ora su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X - S. L'annuncio è arrivato durante lo...L'eventoorganizzato dalla casa giapponese per il mese di marzo ha messo in scena una serie di aggiornamenti per alcuni dei suoi giochi più attesi. L'azienda ha svelato nuovi contenuti (e la ...sta creando un parco a tema digitale per celebrare il suo 40° anniversario, ha annunciato l'editore durante il suo recente livestream. Il 'parco a tema', ufficialmente chiamatoTown , includerà un museo digitale che documenta la storia dell'azienda, oltre ad 'altri edifici' di cui l'editore non ha ancora ...

Rivediamo tutti gli annunci fatti in occasione del Capcom Spotlight di ieri sera, tra Street Fighter 6 e Resident Evil 4.Contestualmente al lancio della Chainsaw Demo, nel corso dello Spotlight di ieri, Capcom ha pubblicato tre nuovi teaser trailer dedicati a Resident Evil 4. » Leggi di più sul sito fonte di questo ...