Caos voli in Francia, Codici: “Lo sciopero non cancella il diritto dei passeggeri a rimborso e indennizzi” (Di venerdì 10 marzo 2023) La mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni che ha segnato pesantemente la Francia ha avuto ripercussioni anche nel trasporto aereo. Gli scioperi hanno creato notevoli disagi e numerose sono state le segnalazioni da parte di passeggeri in difficoltà con il rientro in Italia. Addirittura, alcuni hanno deciso di noleggiare un’auto per tornare a casa, non riuscendo a trovare voli disponibili. Da qui l’intervento dell’associazione Codici, che sottolinea i diritti dei passeggeri. “La situazione che si è creata in Francia – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ha provocato pesanti disagi e questo era facilmente intuibile. Quello che rammarica è che a rimetterci è stato chi aveva in programma un volo di rientro in Italia e si è ritrovato abbandonato a se ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) La mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni che ha segnato pesantemente laha avuto ripercussioni anche nel trasporto aereo. Gli scioperi hanno creato notedisagi e numerose sono state le segnalazioni da parte di passeggeri in difficoltà con il rientro in Italia. Addirittura, alcuni hanno deciso di noleggiare un’auto per tornare a casa, non riuscendo a trovaredisponibili. Da qui l’intervento dell’associazione, che sottolinea i diritti dei passeggeri. “La situazione che si è creata in– afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– ha provocato pesanti disagi e questo era facilmente intuibile. Quello che rammarica è che a rimetterci è stato chi aveva in programma un volo di rientro in Italia e si è ritrovato abbandonato a se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cilentano_it : La mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni che ha segnato pesantemente la Francia ha avuto ripercu… - CODICIassconsum : Gallotta: non è uno #sciopero ad esonerare la compagnia aerea dall’obbligo di #indennizzo, ma è la dimostrazione di… - wltv6 : La mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni che ha segnato pesantemente la Francia ha avuto ripercu… - j3k7t : @sarahscent93 Non vale per tutti ma per alcuni sì. Più voli in alto e più ti fai male quando cadi, difficilmente ch… - europapalia : RT @TotalEUprod: Qatar: Caos a Bruxelles sui voli pagati da Doha al capo della direzione generale Ue trasporti #Qatar #Commissione #voli #p… -