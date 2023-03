Caos Ferrari | spunta una statistica che fa sperare Leclerc

(Di venerdì 10 marzo 2023) Chi ben comincia è già a metà dell'opera, recita un noto proverbio. Ma non sempre chi vince la prima gara di una nuova stagione di Formula 1 poi riesce a laurearsi Campione del Mondo. Anzi: negli ...

Chi ben comincia è già a metà dell'opera, recita un noto proverbio. Ma non sempre chi vince la prima gara di una nuova stagione di Formula 1 poi riesce a laurearsi Campione del Mondo. Anzi: negli ......se l'addio di Sanchez fosse già programmato o se sia uno dei primi effetti generati daldel ... team principal dellafino a fine 2022. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Motorsport.Sirene inglesi per Sanchez A rrivato innell'ottobre del 2012, dal 2019 era a capo del dipartimento aerodinamico per poi passare, nel 2021, a un ruolo di Chief Engineer da cui ha contribuito ...

Statisticamente, chi vince all'esordio non conquista quasi mai il Titolo, e gli alfieri della Ferrari non fanno eccezione. Kimi Raikkonen, nel 2007, è stato l'ultimo pilota del Cavallino Rampante a ...Ferrari, le difficoltà del Bahrain Un quarto posto e un ritiro: il Mondiale della Ferrari è iniziato con il piede sbagliato. La Scuderia di Maranello non si aspettava di vincere al primo colpo, soprat ...