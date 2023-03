Campionato Primavera 1, 23ª giornata: partite in diretta TV e streaming Sportitalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Questo pomeriggio si giocano due anticipi della ventitreesima giornata del Campionato Primavera 1, che terminerà lunedì con tre partite in programma. Per l’Inter di Chivu l’impegno sarà domani, in trasferta sul campo dell’Atalanta. Milan-Bologna venerdì 10 marzo ore 16 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Juventus-Torino venerdì 10 marzo ore 18 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Napoli-Cagliari sabato 11 marzo ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Frosinone-Sampdoria sabato 11 marzo ore 12 – diretta TV Solocalcio (58 tivùsat, streaming su app ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Questo pomeriggio si giocano due anticipi della ventitreesimadel1, che terminerà lunedì con trein programma. Per l’Inter di Chivu l’impegno sarà domani, in trasferta sul campo dell’Atalanta. Milan-Bologna venerdì 10 marzo ore 16 –TV(60 DTT,su app) Juventus-Torino venerdì 10 marzo ore 18 –TV(60 DTT,su app) Napoli-Cagliari sabato 11 marzo ore 11 –TV(60 DTT,su app) Frosinone-Sampdoria sabato 11 marzo ore 12 –TV Solocalcio (58 tivùsat,su app ...

