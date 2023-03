Campania | parte lo screening neonatale per la Sma

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiinloper l’atrofia muscolare spinale (SMA), attraverso un progetto coordinato dall’Aorn Santobono-Pausilipon, in collaborazione con il Ceinge-Biotecnologie avanzate Franco Salvatore di Napoli, e finanziato dalla Regionee da Novartis Gene Therapies, che coinvolge tutti i Centri Nascita e le Tin presenti sul territorio regionale. Si chiama Neosma e consiste in un protocollo sperimentale ad adesione volontaria dadelle famiglie, con il quale la Regioneintende offrire a tutti i neo genitori la possibilità di aggiungere alle malattie per le quali già è previsto loalla nascita, anche la diagnosi precoce di una patologia gravemente invalidante come la Sma, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __Dissacrante__ : Severo ma giusto. #Schlein #Conte #Campania #Sicilia nelle due Regioni più filorusse al momento. - MOTORESANITA : Mario Flovilla, Presidente Federfarma Campania:“Far arrivare il farmaco giusto nel modo corretto al cittadino è que… - GazzettaSalerno : Parte il piano della Regione Campania contro la siccità e per raggiungere l'autonomia idrica. Con l'approvazione d… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Cade dal camion dei rifiuti e muore, incidente a Pago del Vallo di Lauro. Tra le ipotesi: un malore o l'aggressione da… - TgrRaiCampania : Cade dal camion dei rifiuti e muore, incidente a Pago del Vallo di Lauro. Tra le ipotesi: un malore o l'aggressione… -

...e dell'agrimonda e per ultimo anche indelle Fonderie Pisano. La realtà che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti è che in pre - campagna elettorale, come ad esempio qui in Regione,...... Ancie Confcooperative Habitathanno stipulato un protocollo di Intesa, per ... Sono entrata a fardella famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in ...I dati Secondo il presidente della, dunque, i parti medicalizzati vengono preferiti a ... ragioni economiche vantaggiose per le strutture sanitarie che la adottano: come è noto, il...

In Campania parte piano per emergenza idrica, gare per tre invasi Agenzia askanews

Si entra sul sito, si inseriscono i dati anagrafici, ci si iscrive. L’effetto Schlein c’è, perché a pochi giorni dalla sua elezione a segretaria nazionale del Partito democratici, già sono stati super ...Secondo il presidente della Campania, i parti medicalizzati vengono preferiti a quelli naturali anche per le donne alla prima gravidanza: in alcune strutture si registra il 90% di tali interventi, qua ...