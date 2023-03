Cambio di sesso, a Padova sarà possibile farlo in ospedale. Zaia: 'È una questione di civiltà' (Di venerdì 10 marzo 2023) Il policlinico universitario di Padova predisporrà un progetto per prendere in carico i pazienti decisi a intraprendere il percorso di cambiamento di sesso . Una terapia, interamente sotto l'egida ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Il policlinico universitario dipredisporrà un progetto per prendere in carico i pazienti decisi a intraprendere il percorso di cambiamento di. Una terapia, interamente sotto l'egida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Un’altra destra, civile, non becera, attenta ai diritti, che non discrimina è possibile anche in Italia Luca Zaia:… - ultimora_pol : #Veneto Via libera alla delibera per il centro regionale per il cambio di sesso. Il governatore Luca #Zaia: 'Segno… - Gianni11019476 : RT @RobertoFiore_FN: In piena #Guerra contro la #Russia, tra disastro immigrazione e sconquasso economico, il leghista #Zaia apre il centro… - brotto_marco : ????E' iniziata la trasmigrazione della Lega verso il Nuovo PD che a sua volta è il nuovo Partito Radicale.?????? Uniti… - 44f90ff77f99486 : RT @RobertoFiore_FN: In piena #Guerra contro la #Russia, tra disastro immigrazione e sconquasso economico, il leghista #Zaia apre il centro… -