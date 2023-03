Cambi: euro apre poco mosso a 1,0593 (Di venerdì 10 marzo 2023) Apertura poco mossa per l'euro sul dollaro che sCambia a 1,0593. In Asia lo yen è a 136,5. . 10 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Aperturamossa per l'sul dollaro che sa a 1,. In Asia lo yen è a 136,5. . 10 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicola7916 : @Klatwit22 @Sophierossi13 @Frances25111821 @Vilmara89921934 In confronto a te: mi merito i 10 euro. Devi tentare an… - fisco24_info : Cambi: euro in lieve rialzo a 1,0557 dollari in avvio: La moneta unica in calo sullo yen a 144,24 - ansa_economia : Cambi: euro poco mosso a 1,0541 dollari. Moneta unica passa di mano a 137,6 yen #ANSA - fisco24_info : Cambi: euro poco mosso a 1,0541 dollari: Moneta unica passa di mano a 137,6 yen - informafinanza : @Zheloconti @wef E come le cambi le cose? Hanno addirittura 'convinto' @CasaPoundItalia e @ForzaNuova1997 a non pr… -