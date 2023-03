Calendario Sport Invernali oggi: orari venerdì 10 marzo, programma, orari, tv, streaming (Di venerdì 10 marzo 2023) oggi, venerdì 10 marzo una bella giornata giornata di Sport e di Sport Invernali. Gli eventi da seguire non mancheranno e non resta che mettersi comodi. Indubbiamente, a catalizzare l’attenzione degli appassionati saranno dalle prime ore del mattino i Mondiali di short track, di scena a Seoul (Corea del Sud). Prima giornata dedicata alle qualificazioni per i turni successivi e in casa Italia non si vorranno commettere errori. Fari puntati su Pietro Sighel che sul ghiaccio coreano lancia di sfida ai forti padroni di casa per lasciare il segno a livello mondiale, dopo aver conquistato in stagione una serie di podi nei 500 metri e uno splendido secondo posto nella tappa di Dresda (Germania) nei 1500. Da non dimenticare il titolo continentale conquistato da Sighel nella distanza più breve ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023)10una bella giornata giornata die di. Gli eventi da seguire non mancheranno e non resta che mettersi comodi. Indubbiamente, a catalizzare l’attenzione degli appassionati saranno dalle prime ore del mattino i Mondiali di short track, di scena a Seoul (Corea del Sud). Prima giornata dedicata alle qualificazioni per i turni successivi e in casa Italia non si vorranno commettere errori. Fari puntati su Pietro Sighel che sul ghiaccio coreano lancia di sfida ai forti padroni di casa per lasciare il segno a livello mondiale, dopo aver conquistato in stagione una serie di podi nei 500 metri e uno splendido secondo posto nella tappa di Dresda (Germania) nei 1500. Da non dimenticare il titolo continentale conquistato da Sighel nella distanza più breve ...

