Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 10 marzo, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

La 26a giornata di Serie A 2022-2023 si aprirà già nella serata odierna. oggi, venerdì 10 marzo, infatti, vedremo un interessante Spezia-Inter alle ore 20.45 allo stadio "Picco" della cittadine ligure. I nerazzurri, impegnati nel match di ritorno della Champions League in casa del Porto, infatti, anticipano il proprio impegno di campionato. I padroni di casa arrivano a questo evento dopo lo 0-0 dello scorso turno nel delicatissimo match-salvezza contro l'Hellas Verona. Un pareggio che ha permesso alla squadra allenata ora da mister Semplici di tenere a distanza gli scaligeri e, quindi, avranno tutta la seconda parte di stagione per confermare la salvezza nella massima Serie. Questa sera, però, si troveranno sulla propria strada una squadra quanto mai complicata da affrontare: l'Inter.

