Calendario sci alpino oggi, startlist gigante Are 2023: programma, orari, tv, streaming, italiane in gara (Di venerdì 10 marzo 2023) Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino: domani, venerdì 10 marzo, va in scena ad Are, in Svezia, il gigante femminile (prima manche alle 10.00, seconda alle 13.00). Sono 56 le atlete iscritte, tra cui cinque azzurre: si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi ed Elisa Platino. LA DIRETTA LIVE DEL gigante FEMMINILE DI SCI alpino ALLE 10.00 E ALLE 13.00 Nella classifica di gigante è al comando Mikaela Shiffrin con 600 punti, davanti a Lara Gut con 482 ed a Marta Bassino con 451, seguono Petra Vlhova, quarta a quota 436, e Federica Brignone, quinta a quota 396. Si tratta dell'ultimo gigante prima delle finali. Il gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino di Are, in Svezia, sarà trasmesso in ...

