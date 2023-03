Calendario Mondiali short track 2023 oggi: orari 9 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 10 marzo 2023) Ultimo appuntamento della stagione per lo short track, ma sicuramente il più importante. Nella notte italiana (si comincia dall’1.30) cominceranno infatti i Mondiali, che sono in programma oggi, sabato e domenica in Corea del Sud a Seul. Una rassegna iridata che promette veramente grande spettacolo, con tutti i migliori al via. Al femminile la protagonista più attesa è l’olandese Suzanne Schulting, che va a caccia del Mondiale perfetto, cercando di vincere tutti gli ori individuali e poi anche quelli con la staffetta. Le rivali non mancano, partendo dalle compagne di squadra e poi canadesi e sudcoreane. In campo maschile manca forse una figura dominante come Schulting, anche se nelle distanze più lunghe Park Ji Won vuole assolutamente fare doppietta. Grandissima battaglia nei 500 metri, dove anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Ultimo appuntamento della stagione per lo, ma sicuramente il più importante. Nella notte italiana (si comincia dall’1.30) cominceranno infatti i, che sono in, sabato e domenica in Corea del Sud a Seul. Una rassegna iridata che promette veramente grande spettacolo, con tutti i migliori al via. Al femminile la protagonista più attesa è l’olandese Suzanne Schulting, che va a caccia del Mondiale perfetto, cercando di vincere tutti gli ori individuali e poi anche quelli con la staffetta. Le rivali non mancano, partendo dalle compagne di squadra e poi canadesi e sudcoreane. In campo maschile manca forse una figura dominante come Schulting, anche se nelle distanze più lunghe Park Ji Won vuole assolutamente fare doppietta. Grandissima battaglia nei 500 metri, dove anche ...

