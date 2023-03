Caldaia nuova e la paghi quasi nulla coi bonus del governo | Non rischiare | poi la pagherai tantissimo

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sbrigati a metterti in regola con laa costozero grazie al. Poi ilfinisce ma arrivano le multe. Lo stop sulla cessione dei crediti relativamente all’ecoper caldaie e pompe di calore sta mettendo in difficoltà tante famiglie. Non dobbiamo dimenticare che lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura, riguarda anche le caldaie e arriva dopo l’ulteriore stop dell’uso dei combustibili fossili negli impianti di riscaldamento dal 2024. Devi approfittare ora dei– IlovetradingQuindi sullac’è un doppio problema. Chi ha già messo in campo i lavori di ristrutturazione sperando nel superora si trova nei guai ma anche chi dovrà sostituire laa ...