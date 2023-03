Calciomercato Lazio, Tare guarda in Bundesliga: il vice Immobile arriva da là? (Di venerdì 10 marzo 2023) Calciomercato Lazio, il ds Tare guarda in Bundesliga per rinforzare l’attacco: il vice Immobile può arrivare da là? Per rinforzare l’attacco della Lazio in vista della prossima stagione, il ds Igli Tare continua a seguire anche il profilo di Sallai del Friburgo, che ha potuto osservare meglio nell’ultimo match di Europa League a Torino. L’attaccante ha un contratto in scadenza nell’estate del 2025 e viene valutato dal club tedesco tra i 20 e i 25 milioni di euro. A parlare del Calciomercato biancoceleste è Il Tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023), il dsinper rinforzare l’attacco: ilpuòre da là? Per rinforzare l’attacco dellain vista della prossima stagione, il ds Iglicontinua a seguire anche il profilo di Sallai del Friburgo, che ha potuto osservare meglio nell’ultimo match di Europa League a Torino. L’attaccante ha un contratto in scadenza nell’estate del 2025 e viene valutato dal club tedesco tra i 20 e i 25 milioni di euro. A parlare delbiancoceleste è Il Tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Lazio, il nome per il vice #Immobile - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, obiettivo #MarianoDiaz per l’estate ?? L’attaccante andrà in scadenza con il #RealMadrid #LBDV… - sportli26181512 : Lazio, Lazzari: 'La gara di Napoli ci ha lasciato positività. L' AZ ci ha fatto 2 gol con 3 tiri': Alla vigilia di… - LALAZIOMIA : Lazio, Lazzari: 'La gara di Napoli ci ha lasciato positività. L' AZ ci ha fatto 2 gol con 3 tiri' - Aquila6811 : RT @vocelaziale: CALCIOMERCATO LAZIO?? Spunta un nuovo nome per il centrocampo?? Si tratta del giovane #Reinier?? In prestito al #Girona,… -