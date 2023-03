Calciomercato Inter: Buchanan, Dalot e Holm – I nuovi acquisti in vista! (Di venerdì 10 marzo 2023) Che colpo di scena! L’Inter deve pensare al futuro e al suo reparto difensivo, in particolare alla fascia destra, dove potrebbe presto mancare un paio di pedine importanti come Denzel Dumfries e Raoul Bellanova. Ecco che la dirigenza nerazzurra si è messa subito al lavoro per trovare i giusti sostituti. Ma quali nomi circolano in queste ore per le strade di Milano? Tra i profili che Interessano ai nerazzurri spiccano tre nomi: Matteo Darmian, Giuseppe Pezzella e il giovane talento olandese Luca de la Torre. Ma non sono gli unici: anche il terzino scozzese Liam Buchanan, lo specialista portoghese in fase offensiva Diogo Dalot e il promettente svedese Jonas Holm si sono conquistati l’Interesse della squadra di Conte. Ma andiamo con ordine e vediamo di conoscere meglio questi ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) Che colpo di scena! L’deve pensare al futuro e al suo reparto difensivo, in particolare alla fascia destra, dove potrebbe presto mancare un paio di pedine importanti come Denzel Dumfries e Raoul Bellanova. Ecco che la dirigenza nerazzurra si è messa subito al lavoro per trovare i giusti sostituti. Ma quali nomi circolano in queste ore per le strade di Milano? Tra i profili cheessano ai nerazzurri spiccano tre nomi: Matteo Darmian, Giuseppe Pezzella e il giovane talento olandese Luca de la Torre. Ma non sono gli unici: anche il terzino scozzese Liam, lo specialista portoghese in fase offensiva Diogoe il promettente svedese Jonassi sono conquistati l’esse della squadra di Conte. Ma andiamo con ordine e vediamo di conoscere meglio questi ...

