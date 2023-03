Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Dalla Spagna 'Rinnovo con Psg prima opzione per Messi' - mvcalcio : RT @RadioRossonera: Parte dei 71 milioni portati dalla campagna #Champions investiti sul mercato? ?? Il #Milan punta Folarin #Balogun ??????… - cmdotcom : Milanmania: #Donnarumma eliminato dalla Champions, che godimento! #Maignan è nettamente più forte - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: Caos #Moukoko, dalla Germania: 'Non ha 18 anni, è più grande' - cmdotcom : Caos #Moukoko, dalla Germania: 'Non ha 18 anni, è più grande' -

Anche l'ipotesi di un ritorno al Barcellona appare poco concreta e visto che finora non si è fatto avanti nessuno nèPremier nè dall'Italia, Messi resterebbe volentieri a Parigi. Il flop in ...Commenta per primo Nuova eliminazioneChampions League e nuova rivoluzione in casa Psg . Secondo L´Èquipe , Luis Campos darà il là a ben 8 acquisti. Arriveranno a Parigi Milan Skriniar , Pau Torres , Sangaré , Koné , Bernanrdo ...Pellegrini è stato portato subito a Villa Stuart dove - raggiuntomoglie Veronica - è stato sottoposto agli esami che hanno escluso fratture o lesioni. Nella clinica di riferimento giallorossa, ...

Calciomercato: Dalla Spagna 'Rinnovo con Psg prima opzione per ... Tiscali

L'argentino è in scadenza a fine stagione PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il rinnovo col Paris Saint Germain resta la prima opzione per Lionel ...Quello di Roland Sallai sarà un nome da seguire con molta attenzione per il mercato estivo della Lazio. L'ala del Friburgo è stato individuato come vice di Ciro Immobile ...