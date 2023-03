Calciomercato com cerca aspiranti redattori | invia il tuo CV!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Domanda: dov’erano e cosa facevano #Gravina e #DalPino, presidenti di @FIGC e @SerieA quando nel luglio del 2020… - cmdotcom : #Inter, budget zero per il settore giovanile: #Samaden dice addio - cmdotcom : #Milan, avanti con Moncada: c'è l'accordo - salamalekumismo : Mi sento male il rt del demone del calciomercato - cmdotcom : Caos #Moukoko, dalla Germania: 'Non ha 18 anni, è più grande' -

Commenta per primo Icardi al Galatasaray è letteralmente rinato e ha attirato su di sé l'interesse di numerosi club fra cui anche il Milan. Secondo quanto riportato da Sabah in Turchia il club ...Commenta per primo Col nuovo corso Paulo Sousa nella Salernitana ci sono cinque giocatori che giocheranno sempre meno: Vilenha, Sepe, Bronn, Bonazzoli e Valencia.Commenta per primo Dopo la 3 giorni di Champions, Europa e Conference League torna in campo il campionato con il programma della 26esima giornata di Serie A che parte fin da oggi con l'anticipo del ...

Sassuolo, è il miglior Frattesi di sempre: c'è una big in pole Calciomercato.com

Lo confesso, faccio coming out: ieri sera, negli istanti immediatamente successivi al gol di Angel Di Maria valso la vittoria della Juventus sul Friburgo, ho scoperto di essere omosessuale. Sono ...Una mazzata in casa Sampdoria. Ieri si è fermato in allenamento Emil Audero: sublussazione della spalla destra per lui, ha fatto sapere il club. Il Secolo XIX oggi ha svelato quando accaduto ieri: “Si ...