Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Sottil, dobbiamo proseguire il percorso positivo Tecnico Udinese: domani gara tosta, l'Empoli è squadra dinamica - glooit : Calcio: Sottil, dobbiamo proseguire il percorso positivo leggi su Gloo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Con l'Empoli ci teniamo tutti a dare continuità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Con l'Empoli ci teniamo tutti a dare continuità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Con l'Empoli ci teniamo tutti a dare continuità' -

Per me e per noi è importante averlo in campo, sarà a disposizione."ha rimarcato la crescita di Ebosele e il tesseramento di Marvin Zeegelaar. Si aspetta con l'Empoli "una gara tosta. È una ...ha poi parlato dei singoli: ' Pereyra è un grande leader e il nostro capitano . Si è sempre messo a disposizione, stringendo i denti quando non era in condizioni ottimali e dimostrando un ...Per me e per noi è importante averlo in campo, sarà a disposizione", ha continuato. "Su Festy, l'ho già detto più volte, non è semplice per un 2002 che giocava in Championship, con una diversa ...

Calcio: Sottil, dobbiamo proseguire il percorso positivo - Calcio Agenzia ANSA

Ma abbiamo preso gol sull'unico calcio d'angolo contro. Per questo parlo di cura del ... e soprattutto se ci sarà il capitano Roberto Pereyra. La conferenza stampa di Sottil ...MOMENTO – «Nello spogliatoio c’è un bel clima disteso e sereno, ma nello stesso tempo di grande concentrazione. Abbiamo fatto una grande prestazione a Bergamo ed ottenuto un punto importante, con fame ...