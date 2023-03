Calcio | Respinto ricorso Roma | confermate 2 giornate a Mourinho | salta il derby**

(Di venerdì 10 marzo 2023), 10 mar. (Adnkronos) - Dopo la sospensiva disposta sabato scorso, la Corte Sportiva d'Appello presieduta da Umberto Maiello hailpresentato dallain merito alla squalifica di 2inflitta a José. Il tecnico, espulso in occasione della gara di campionato con la Cremonese disputata martedì 28 febbraio, era stato sanzionato con 2di squalifica e un'ammenda di 10.000 euro dal Giudice Sportivo “per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione e per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente ...

José Mourinho non sarà in panchina nelle gare contro il Sassuolo e nel derby della prossima settimana. La decisione è arrivata dopo l'audizione presso la Corte sportiva d'appello della Figc per il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico José Mourinho, espulso nel corso della partita con la Cremonese.

Respinto il ricorso del club giallorosso. L'allenatore portoghese era stato espulso martedì 28 febbraio nella sfida persa contro la Cremonese.