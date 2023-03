Calcio | respinto ricorso per Mourinho | Roma entra in silenzio stampa

(Di venerdì 10 marzo 2023), 10 mar. (Adnkronos) - Lanon farà parlare alcun tesserato nelle due partite in cui dovrà fare a meno del proprio allenatore. Quindi contro il Sassuolo e nel derby con la Lazio non parlerà alcun tesserato nè prima nè dopo i due match. Questa la risposta del club giallorosso dopo che è statoilper la squalifica di due giornate da parte del giudice sportivo del tecnico portoghese Josè. Lareputa che non potrà contare sul proprio tecnico "ingiustamente" ed ha deciso per questa forma di protesta. Da quanto emerge dal club giallorosso, infatti, non solo non aveva mai fattoogni volta che l'allenatore o un membro dello staff era stato squalificato in questa stagione, ma erano emersi tutti gli elementi che avevano messo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Solegiallorosso : 'La Corte d'Appello, sentiti l'arbitro (Piccinini di Forlì, ndr), i due assistenti e il IV ufficiale (Serra di Tori… - LaStampa : Respinto il ricorso,confermati 2 turni di stop a Mourinho - apetrazzuolo : ROMA - Ricorso respinto per la squalifica di Mourinho, silenzio stampa fino al derby - RitaSelvaggia : Mourinho, respinto il ricorso sul caso Serra: salta anche il derby! Aggiornamenti LIVE - MazzottiFilippo : RT @Djnc78: Guardate un po' il CASO: ricorso per #Mourinho respinto e squalifica confermata. Sistema calcio italiano meravigliosamente circ… -

Il ricorso di José Mourinho è stato. Confermate le due giornate di squalifica per l'allenatore portoghese che non sarà sulla panchina della Roma contro Sassuolo e Lazio. La Corte Sportiva d'Appello non ha fatto sconti allo ...E' la protesta del club giallorosso dopo che la Corte sportiva d'appello hail ricorso della società per la squalifica di due giornate di Josè Mourinho. La Roma è furiosa per la decisione, ...ROMA - La Roma è furiosa per il ricorsoda parte della Corte Sportiva d'appello in merito alle due giornate di squalifica di José Mourinho che quindi salterà la sfida contro Sassuolo e Lazio. Per questo dal club è arrivata la ...

Calcio: respinto ricorso per Mourinho, Roma entra in silenzio stampa Gazzetta di Reggio

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Roma da oggi e fino al derby del 19 marzo sarà in silenzio stampa in occasione dei pre e post partita delle gare ...Roma, 10 mar. (Adnkronos) – La Roma non farà parlare alcun tesserato nelle due partite in cui dovrà fare a meno del proprio allenatore. Quindi contro il Sassuolo e nel derby con la Lazio non parlerà a ...